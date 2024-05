Campania chiuso dopo i crolli? Il comunicato ufficiale del centro commerciale

Giugliano, botta e risposta tra minoranza e presidente del consiglio comunale - Giugliano, botta e risposta tra minoranza e presidente del consiglio comunale - La minoranza: "Necessario parlare dell'aggressione subita dal consigliere Pezzella, non di altro, quindi diserteremo la seduta di oggi". La replica di Castaldo: "L'unica richiesta che mi è pervenuta è ...

“Decolonizzazione, sapere e diritto internazionale”: la relatrice speciale ONU Francesca Albanese torna a Salerno - “Decolonizzazione, sapere e diritto internazionale”: la relatrice speciale ONU Francesca Albanese torna a Salerno - La Relatrice speciale ONU sui territori palestinesi occupati Francesca Albanese, partecipa al Seminario scientifico “Decolonizzazione, Sapere e diritto internazionale” organizzato da Femminile palesti ...

Museo Egizio, ok della Regione allo Statuto della Fondazione. Mastella: “Cooperazione istituzionale esemplare” - Museo Egizio, ok della Regione allo Statuto della Fondazione. Mastella: “Cooperazione istituzionale esemplare” - “Il Presidente della Regione campania Vincenzo De Luca mi ha comunicato che è stata approvata dall’Esecutivo regionale la bozza di Statuto per la nascita della Fondazione del Museo Egizio di Benevento ...