Camila Giorgi non ha mai presentato una dichiarazione dei redditi - il fisco le ha pignorato 480 mila euro CorSera

dietro la scomparsa di Camila Giorgi ci sarebbe il fisco . È questo lo sviluppo che prende piede nelle ultime ore riguardo alla sparizione improvvisa della 32enne (ex) tennista che ha fatto perdere le tracce di se dopo il suo ritiro dal tennis, ...

Non si sa dove siano ora Camila Giorgi né la sua famiglia, ma parla il suo avvocato. Il legale conferma che il contenzioso col Fisco è vero, ma ne parla al passato e spiega che "non è reato ed è stata assolta ". Poi però il legale ammette che "è ...

Da alcuni mesi i vicini di casa di Camila Giorgi dicono di non averla mai più vista. A Calenzano, in provincia di Firenze, erano stati visti alcuni operai con dei furgoni che avrebbero portato via tutto, compresi i mobili racconta Repubblica che ...