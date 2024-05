Calenzano - il sindaco | Camila Giorgi? Risiede qui ma non la vediamo mai

(Di domenica 12 maggio 2024)(firenze), 12 maggio 2024 – “? Qui anon è che l'abbiamo mai vista molto, è sempre stato raro vederla per il paese. I suoi impegni l'hanno sempre portata lontano. Anch'io comein cinque anni l'avrò vista forse due volte. Una per un riconoscimento che le consegnammo in Comune, un'altra volta venne in municipio per una questione, come cittadina, nel 2023. Formalmente risulta ancora come nostra residente». Ildel comune industriale tra Firenze e Prato, Riccardo Prestini, commenta il clamore suscitato dal ritiro della tennista dallo sport professionistico e dei problemi col Fisco emersi nelle ultime ore, dopo che nessuno riusciva a rintracciarla. «So che vive coi genitori in una casa nell'abitato da anni, i suoi si sono trasferiti qua ...

Camila Giorgi, il sindaco di Calenzano: «Risiede qui ma non la vediamo mai» - Camila Giorgi, il sindaco di calenzano: «Risiede qui ma non la vediamo mai» - Il sindaco di calenzano, Riccardo Prestini, racconta di non aver visto molto Camila Giorgi negli ultimi anni. «È sempre stato raro vederla per il paese. I suoi impegni ...

Giorgi: alla Fitp un atto di pignoramento dal Fisco per 464 mila euro - Giorgi: alla Fitp un atto di pignoramento dal Fisco per 464 mila euro - La Federazione conferma: presentato un procedimento verso terzi. Il sindaco di calenzano: 'risiede qui ma non la vediamo mai' (ANSA) ...

Arena, Baratti, Carovani e Brunori. Ecco le liste di supporto ai candidati - Arena, Baratti, Carovani e Brunori. Ecco le liste di supporto ai candidati - Nove liste in totale per quattro candidati sindaco con oltre 140 candidati per il prossimo consiglio comunale e un ballottaggio che, se non certo, sembra comunque, al momento, molto probabile. Dopo il ...