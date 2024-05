Calciomercato - un altro big verso l’Arabia | tifosi spiazzati

Leggi tutta la notizia su rompipallone

(Di domenica 12 maggio 2024) Il Campionato arabo continua ad attrarre sempre più big del calcio europeo: si prospetta un’estate piena di colpi di scena. I massimi campionati europei stanno per chiudere i battenti, con i primi verdetti già arrivati: in Serie A, lo Scudetto se lo è aggiudicato l’Inter di Simone Inzaghi, raggiungendo il suo ventesimo della storia. Anche in Germania e in Francia è già stato assegnato il titolo, rispettivamente a Bayern Leverkusen e Paris Saint Germain. In Spagna, Ancelotti ha vinto il titolo con il suo Real Madrid, che può conquistare anche la sua 15° Champions League della storia. In Premier League, invece, è ancora tutto aperto, con Arsenal e Manchester City che si contendono la vittoria finale. Alla chiusura dei Campionati, il calcio non si ferma in quanto entreranno in campo le Nazionali: Europei e Coppa America saranno al centro della scena nei prossimi mesi, con in programma ...