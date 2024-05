Calciomercato | Napoli interessato a Dragusin del Tottenham

(Di domenica 12 maggio 2024) Ila Radu, difensore rumeno che a gennaio ha lasciato il Genoa per trasferirsi al. A riportarlo è il ‘Sun‘, che spiega comepotrebbe chiedere la cessione se dovesse continuare ad avere poco spazio. Il tecnico Ange Postecoglou gli ha infatti concesso meno di 300 minuti dal suo arrivo in Premier League – nonostante i 25 milioni sborsati dalla società – suscitando il malcontento suo e dell’entourage. “Se Postecoglou lo considera solo un’alternativa agli altri difensori, allora dovremo valutare altre soluzioni” ha detto il suo agente, Florin Manea. Monitora dunque la situazione il, che difficilmente sborserà i circa 40 milioni che chiede il, tuttavia potrebbe proporre un prestito, magari con diritto di ...

