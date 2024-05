Calciomercato Milan - non solo il bomber | da Emerson Royal a Ugart - tutti gli altri colpi

(Di domenica 12 maggio 2024) Nel corso del prossimoilnon dovrà comprare soltanto un grande: dae,gliQuesta stagione è ormai praticamente terminata e per ilnon resta altro da fare che cominciare a pianificare la prossima. In otticasaranno molti gli acquisti da fare: sarà una sorta di mini rivoluzione. Se l’obiettivo principale resta trovare un sostituto all’altezza di Giroud, altrettanto importante sarà potenziare anche glireparti. Furlani ha già pronta una lista di possibili obiettivi di mercato. In difesa servirà un terzino destro che possa alternarsi con Calabria e il preferito è...

In vista del prossimo Calciomercato il Milan dovrà andare alla ricerca di un attaccante: Sesko ricambia la stima di Ibrahimovic e Furlani In un calcio sempre più fatto di commissioni e agenti, per acquistare un giocatore trattare con la squadra che ...

Antonio Conte al Milan La porta non è ancora del tutto chiusa. In lizza anche Fonseca e Conceicao - Antonio Conte al milan La porta non è ancora del tutto chiusa. In lizza anche Fonseca e Conceicao - calciomercato - Il più acclamato dalle folle rimane Antonio Conte: se "radiomercato" lo ha sempre dipinto come "inarrivabile" per peso del contratto e richiest ...

Lo slobveno ha costi sostenibili ed entusiasma i tifosi. E il tecnico portoghese parla quasi da ex - Lo slobveno ha costi sostenibili ed entusiasma i tifosi. E il tecnico portoghese parla quasi da ex - Anche i tifosi del milan sono soddisfatti di lui, e si è capito quanto il club tenga all’entusiasmo dell’ambiente: in Sesko vedono un giovane bomber, ambito dalle grandi d’Europa, su cui il milan è ...

Supercoppa Italiana 2025: squadre, calendario e regolamento - Supercoppa Italiana 2025: squadre, calendario e regolamento - Per la Final Four in Arabia qualificate Inter, milan, Juventus e Atalanta: tutte le partite in esclusiva su Mediaset ...