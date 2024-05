Calciomercato Milan - nessun dubbio | Benjamin Sesko vuole il Diavolo

(Di domenica 12 maggio 2024) In vista del prossimoildovrà andare alla ricerca di un attaccante:ricambia la stima di Ibrahimovic e Furlani In un calcio sempre più fatto di commissioni e agenti, per acquistare un giocatore trattare con la squadra che ne detiene il cartellino non è più l’unica cosa che conta. Convincere il calciatore è sempre più importante, quasi fondamentale. Ilè da tempo alla ricerca di un sostituto di Giroud e dopo aver valutato diversi nomi ora il preferito sembra essere. Il bomber sloveno del Lipsia risponde alla perfezione all’identikit rossonero: giovane (classe 2003), forte (13 goal in campionato) e a un costo contenuto (circa 50 milioni di euro). Quello che potrebbe fare la differenza è però l’apprezzamento del giocatore stesso. Secondo La ...

Il Milan potrebbe attuare una vera e propria rivoluzione in Difesa nella prossima sessione di Calciomercato . E spuntano tre obiettivi ...

News Milan, il nuovo numero 9 è sempre più vicino: tifosi in delirio - News milan, il nuovo numero 9 è sempre più vicino: tifosi in delirio - News milan, la dirigenza rossonera è a caccia del sostituto di Giroud. Un nome in particolare è sempre più vicino alla firma con il club.

Sesko Milan, Benjamin dice sì! Lo sloveno vede sempre più rossonero: gli AGGIORNAMENTI - Sesko milan, Benjamin dice sì! Lo sloveno vede sempre più rossonero: gli AGGIORNAMENTI - Starebbe aumentando giorno dopo giorno la fiducia in casa rossonera per quanto riguarda il possibile arrivo di Benjamin Sesko, tra gli obiettivi principali del calciomercato milan per rinforzare ...

Milan, che acquisto Pulisic! Il cartellino si impenna - milan, che acquisto Pulisic! Il cartellino si impenna - Visualizzazioni: 91 milan, un acquisto decisamente azzeccato quello di Christian Pulisic. Anche ier autore di una personale doppietta. È arrivato la scorsa estate Christian Pulisic, tra un po’ di diff ...