Calcio serie D | ore 16 al Biavati la semifinale con il Victor San Marino Il Corticella sogna in grande

(Di domenica 12 maggio 2024)playoff, alle 16, per ilD). Al ‘’, il team di Alessandro Miramari ospiterà ilSane, in caso di risultato positivo, sarà finale contro la vincente di Ravenna-Lentigione. Quella dei biancazzurri è stata una stagione esaltante. Capaci, già lo scorso anno, di centrare i playoff e vincerli grazie ai successi sui campi di Pistoiese e Carpi, Trombetta e compagni sono riusciti a ripetersi, con un ulteriore upgrade rappresentato dal terzo posto alle spalle delle corazzate Carpi e Ravenna. L’obiettivo delè quello di arrivare il più lontano possibile. Il primo scoglio è rappresentato dalSanallenato da Stefano Cassani, figlio dell’ex ct della nazionale di ciclismo ...

In casa dei titani per addolcire un amaro, fin qui, finale di stagione. Imolese di scena oggi pomeriggio alle 15 sul campo della victor San marino (stadio di Acquaviva), quest’ultima ancora in corsa per i playoff, ma con tre punti in meno in virtù ...

Calcio, il cartellone del weekend. Serie D, la Victor cerca l’impresa - Calcio, il cartellone del weekend. Serie D, la victor cerca l’impresa - Nella Serie C Supercoppa, il Mantova batte la Juve Stabia 4-1. Cesena e Mantova in testa con 3 punti. Playoff: Atalanta U23 e altre squadre si qualificano. Serie D e Eccellenza in campo. Promozioni e ...

United, ultima chance. A Tivoli per la salvezza

Play-off Serie D Girone D, Domani le semifinali: il Ravenna riceve il Lentigione mentre il San Marino viaggia in casa del Corticella - Play-off Serie D Girone D, Domani le semifinali: il Ravenna riceve il Lentigione mentre il San marino viaggia in casa del Corticella - Domani si giocano le semifinali dei gironi di Serie D. Si giocherà regolarmente anche nel Girone D, visto che il Collegio di Garanzia del Coni ha ...