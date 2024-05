Calcio Serie A celebra la Festa della Mamma | giocatori indossano nomi delle madri in campo

(Di domenica 12 maggio 2024) Giroud per una sera indossava la maglia ’Viviane’. E Leao? Conceiçao, il cognomemadre come tutti gli altri scesi innella partita di ieri fra Milan e Cagliari. Sette società infatti hanno iderito alla iniziativaLegaA dedicata allaInternazionale(oggi). Hanno aderito Lecce, Cagliari, Genoa, Hellas Verona, Milan, Torino e Udinese.

Due le partite andate in scena questa sera per il 36° turno del campionato di Calcio di Serie A 2023-2024. Alle ore 18.00 allo Stadio Diego Armando Maradona , il Napoli affrontava il Bologna . Successo esterno dei rossoblu che con questa ...

Grazie alla vittoria del Milan sul Cagliari (5-1) il Lecce è matematicamente salvo . I salentini saranno impegnati domani in casa con l’Udinese per la terzultima giornata del campionato di Calcio di serie A ma per loro non ci sono più assilli: sarà ...

Scandicci calcio, manca lo stadio: "Il 2024-25 si gioca alle Due strade" - Scandicci calcio, manca lo stadio: "Il 2024-25 si gioca alle Due strade" - Lo Scandicci il prossimo anno giocherà a Firenze. La più importante società calcistica cittadina, dovrebbe utilizzare il campo Bozzi delle Due Strade per le proprie partite, si fa per dire, casalinghe ...

Ascoli, lacrime e dolori. Neri: «Iscrizione no problem». Pulcinelli chiede scusa - Ascoli, lacrime e dolori. Neri: «Iscrizione no problem». Pulcinelli chiede scusa - ASCOLI Dopo la retrocessione in serie C e i disordini allo stadio che fine farà l’Ascoli calcio Il patron Massimo Pulcinelli la iscriverà al prossimo campionato, oppure ...

Calcio, playoff e playout: oggi in campo Varesina, Ardor Lazzate e Sc United - calcio, playoff e playout: oggi in campo Varesina, Ardor Lazzate e Sc United - VENEGONO SUPERIORE / LAZZATE – In serie D oggi il big match, si è arrivati ai playoff, è Piacenza- Varesina, si gioca sul campo degli emiliani ed in caso di parità passano i locali meglio piazzati in ...