Calcio femminile | il Pomigliano è retrocesso in Serie B - poker del Sassuolo contro l’Inter

(Di domenica 12 maggio 2024) Si spengono le speranze del. La squadra campana è infatti aritmicamente retrocessa inB dopo la brutta sconfitta maturatail Como in occasione del penultimo turno della poule Salvezza del Campionato diA 2023-2024 di. Un risultato peggiorato anche dal pareggio del Napoli con il Milan che ha aumentato a +5 il vantaggio, non più sanabile, delle partenopee., in una situazione disperata, si è ritrovata nel più classico win or go home, con la speranza di una sconfitta da parte del Napoli. Le comasche tuttavia non hanno lasciato scampo alle avversarie, a segno nel secondo tempo prima con Martinovic (53?) e, successivamente, con Karleanas (67?). Pareggio prezioso per il Napoli, adesso destinato alla delicata fase ...