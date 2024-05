Calcio femminile Accademia Spal quasi salva | oggi c’è il Venezia

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di domenica 12 maggio 2024) A quattro giornate dalla fine del campionato di serie C, l’è a un passo dalla salvezza. Poco importa se nelle ultime gare le biancazzurre hanno rimediato qualche sconfitta, perché ormai per tagliare il traguardo manca solo la matematica. Oltre a L’Aquila che si è ritirata dal torneo, retrocede in Eccellenza regionale il Perugia, che non ha ottenuto ancora nemmeno un punto. Ma come accade ormai un po’ in tutti i campionati, bisogna prestare attenzione anche alla distanza tra le varie squadre pericolanti, perché con un determinato distacco non si disputano i playout. Con tutta probabilità questo scenario si verificherà nel girone B di serie C, con Triestina e Condor Treviso che sono lontanissime dalle formazioni che le precedono e rischiano seriamente di retrocedere senza passare per ...