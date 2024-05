Calcio - è finale playoff L’Edelweiss punta in alto

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di domenica 12 maggio 2024) Unaè sempre una. Oggi, con fischio d’inizio alle 16.30,Jolly gioca a Martorano ladeidi Prima Categoria. Un traguardo che l’undici forlivese biancazzurro, allenato da mister Simone Bertaccini, ha centrato al primo anno nella categoria, dopo cioè la promozione centrata grazie alla splendida cavalcata della stagione scorsa in Seconda. Un’impresa, quella di aver raggiunto subito i, dovuta al secondo posto in un girone G in cui, dopo trenta giornate,Jolly con 59 punti frutto di 18 vittorie e 5 pareggi a fronte di 7 sconfitte, alle spalle della Frugesport Massalombarda salita direttamente in Promozione arrivando a quota 64. L’avversario nel match odierno è il San Vittore, che con 69 reti ha chiuso la regular ...