Calcio Decolla il torneo Città di Massa - Arena dei leoni Tanti big in passerella sul sintetico del Raffi

(Di domenica 12 maggio 2024) La terza edizione deldia 11 “didei“ aprirà ufficialmente i battenti domani sera suldel ““ ed accompagnerà gli sportivi sino al 26 giugno. Gli organizzatori de “IlChe Passione“, in collaborazione con l’Asd Romagnano, sono riusciti a radunare ben 16 formazioni agguerrite che si daranno battaglia per il titolo di questoOpen, ovvero senza limitazioni di tesserati Figc. Nel girone A figurano San Donato Tavernello, Beck’s Bier Boys, Green Lock e Asd Romagnano Dallas; nel girone B Chm Football Club, I Dallas, Tiro al Piattello e San Vitale Bar Stella; nel girone C Syskon, Los Muchachos, GL Marmi FC e Ragazzi di Quartiere; nel ...

‘Il cuore scende in campo per la Mongolfiera ’ si presenta quest’anno con un numero di squadre elevato e il record di partecipanti. Il tradizionale torneo di calcio tra Ordini professionali, Istituzioni e Associazioni benefiche, prevede 16 squadre, ...

Il talento argentino del Frosinone, in prestito dalla Juve, riceverà lunedì il Premio Maestrelli ROMA - Matias Soulè Malvano sarà il testimonial del 16° torneo internazionale Lazio Cup, riservato alla categoria under 17. Il 21enne talento ...

Calcio Monza, il Como promosso in Serie A: sarà derby storico con i biancorossi - calcio Monza, il Como promosso in Serie A: sarà derby storico con i biancorossi - I lariani hanno concluso il campionato di Serie B al secondo posto, ottenendo la promozione diretta in Serie A. Per la prima volta il derby con i biancorossi si disputerà in massima serie.

Napoli-Bologna dove vederla in TV e streaming: orario e formazioni ufficiali della partita - Napoli-Bologna dove vederla in TV e streaming: orario e formazioni ufficiali della partita - Napoli-Bologna è il secondo anticipo valido per la 36a giornata della Serie A 2023/2024. Si gioca oggi, sabato 11 maggio 2024, con fischio d'inizio alle ore 18.00 allo stadio Diego Armando Maradona di ...

Torneo “Cerbai”, storico Orbetello che raggiunge la finale battendo il CSL Prato Club - torneo “Cerbai”, storico Orbetello che raggiunge la finale battendo il CSL Prato Club - Prato – Impresa dei giovanissimi dell’Us Orbetello di Tiberio Pratesi che nella semifinale “secca” del torneo “Cerbai” (riservato a chi vince i rispettivi gironi di campionato) ha vinto per 2 a 1 cont ...