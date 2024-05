Btp Valore - che flop la quarta edizione | italiani ormai sazi Ecco perché

(Di domenica 12 maggio 2024) Ladel Btp(quello che secondo il Mef permette ai pensionati di andarsene in crociera grazie ai rendimenti, ndr) si è chiusa con 11,2 miliardi raccolti. L'ultimo giorno di collocamento ha registrato una domanda pari a 970 milioni: il bilancio è piuttosto magro, in leggero rialzo rispetto alla terza giornata, che faceva salire il totale parziale a 6,56 miliardi. Segui su affar.it

Il tasso minimo garantito è al 3,35% per 3 anni. Previste cedole trimestrali e il premio fedeltà dello 0,8% al termine dei 6 anni

La quarta emissione del Btp valore è arrivata al penultimo giorno senza fare registrare i numeri dei precedenti collocamenti, ma senza nemmeno sfigurare. Il ministero dell’Economia può rivendicare anche in questa occasione il successo dei 10 ...

