Botta e risposta tra Sechi e Jebreal sul Nove | A Gaza nessun genocidio Da ex portavoce del governo hai perso il contatto con la realtà

(Di domenica 12 maggio 2024) Accesotra Marioe Rula, entrambi ospiti di ‘Accordi&Disaccordi’, il talk in onda sabato sera su, condotto da Luca Sommi con la partecipazione di Marco Travaglio e Andrea Scanzi. La giornalista, in collegamento da New York, ha ricordato al direttore di Libero quando, ospite di Otto e mezzo, poco dopo il 7 ottobre aveva evocato la necessità da parte di Israele di “bombardarecome era stata bombardata Dresda” (tra il 13 e il 15 febbraio 1945 con un numero di morti stimato tra i 22mila e 25mila, ndr). “Oggi Israele è sul banco degli imputati non solo per crimini di guerra, ma anche peralla Corte internazionale di giustizia dell’Aia – ha detto la docente di comunicazione all’Università di Miami – A un certo punto ...

La professoressa Lorella Cuccarini torna a sfidare Holden in vista della semifinale di Amici 23: ma in casetta è scontro tra il cantante e Mida !

Mara Maionchi: «Folle che la Rai perda Amadeus, spero non facciano altri passi falsi» - Mara Maionchi: «Folle che la Rai perda Amadeus, spero non facciano altri passi falsi» - Mara Maionchi inarrestabile e senza peli sulla lingua. La "starlette di 83 anni", come si è definita lei stessa, non ha paura a dire quello che pensa, anche se spesso va ...

Giugliano, botta e risposta tra minoranza e presidente del consiglio comunale - Giugliano, botta e risposta tra minoranza e presidente del consiglio comunale - La minoranza: "Necessario parlare dell'aggressione subita dal consigliere Pezzella, non di altro, quindi diserteremo la seduta di oggi". La replica di Castaldo: "L'unica richiesta che mi è pervenuta è ...

Giussano, botta e risposta elettorale nel centrosinistra tra Italia Viva e Partito democratico - Giussano, botta e risposta elettorale nel centrosinistra tra Italia Viva e Partito democratico - Il tema è l'esclusione dei renziani dalla coalizione. Secondo Mercuri, non c'è stato accordo sulle liste. Per Elli, Italia Viva non avevano un numero sufficiente di candidati disponibili ...