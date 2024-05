(Di domenica 12 maggio 2024) Sono 5.974 le richieste avanzate dagli enti locali , comuni, unioni ed enti locali per accedere aidel Viminale per finanziare spese di progettazione perche sono state rigettate, sebbene fossero idonee, per insufficienza delle risorse. Ai 1.494 progetti ammessi sono stati distribuiti poco meno di 300 milioni di euro a fronte di istanze con un peso specifico complessivo che supera 1,1 miliardi. Le risorse in questione derivano da un fondo, gestito dal Ministero dell'Interno, che è stato istituito dalla Legge di bilancio del 2020 e conta su un plafond da 85 milioni per il 2020, 128 milioni per il 2021, 320 per il 2022, 350 milioni per il 2023 e 200 milioni per ognuno degli anni dal 2024 al 2031 (successivamente incrementati di 100 milioni annui per l'anno corrente e il prossimo), La norma istitutiva del fondo è ...

No, non c’è nessun errore, la Fondazione Cassa di Risparmio di Lucca erogherà la cifra ‘record’ di 6,5 milioni per il completamento o la realizzazione di 23 opere pubbliche nella provincia di Lucca. Contributi che, integrando i finanziamenti già ...

No, non c’è nessun errore, la Fondazione Cassa di Risparmio di Lucca erogherà la cifra ‘record’ di 6,5 milioni per il completamento o la realizzazione di 23 opere pubbliche nella provincia di Lucca. Contributi che, integrando i finanziamenti già ...

Boom di domande per i contributi per le opere pubbliche - Boom di domande per i contributi per le opere pubbliche - Sono 5.974 le richieste avanzate dagli enti locali , comuni, unioni ed enti locali per accedere ai contributi del Viminale per finanziare spese di progettazione per opere pubbliche che sono state rige ...

Domanda Pac 2024 agricoltori: nuova scadenza richiesta contributi e modalità di invio - Domanda Pac 2024 agricoltori: nuova scadenza richiesta contributi e modalità di invio - Domanda Pac 2024 agricoltori: nuova scadenza richiesta contributi e modalità di invio della richiesta con penalizzazione per i ritardi ...

Collezioni aziendali, l’alleanza tra arte e impresa che serve alla crescita economica e culturale - Collezioni aziendali, l’alleanza tra arte e impresa che serve alla crescita economica e culturale - In molti le hanno già inserite nei bilanci di un nuovo modello di imprenditorialità ispirata alla «Corporate Cultural Responsibility» che vede le imprese come motore per l’affermazione della crescita ...