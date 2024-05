Bon ton festa della mamma | l’origine della ricorrenza e i fiori e dolci da regalare

Leggi tutta la notizia su velvetmag

(Di domenica 12 maggio 2024) “Quando guardi tua madre, stai guardando l’amore più puro che tu abbia mai conosciuto.” come afferma lo scrittore statunitense Mitch Albom. Ogni anno, la seconda domenica di maggio, il mondo si colora di gioia e riconoscenza in onore delle donne che ci hanno dato la vita e che hanno plasmato i nostri destini: le mamme. Laè un’occasione speciale per celebrare l’amore, il sacrificio e la dedizione di queste figure fondamentali nelle nostre vite, unendo tradizioni millenarie e modernità in un tributo universale. Per questo mese la nostra rubrica Velvet Wedding & Bon ton vuole celebrare proprio la figura familiare più amata dedicandole il bon ton. “Le braccia di una ...