Blitz a Padova New Rimini - rimonta che vale la vittoria

(Di domenica 12 maggio 2024)2 NEW: Talevi ss (2/4), Novello dh (1/5), Tuzzi 1b (0/4), Pestana r (2/3), Canache ed (1/4), Moccia (Farina) 2b (0/3), Salvagnin ec (1/4), Benetton 3b (1/3), Sambugaro (Giacomazzi 0/1) es (0/3). NEW: Perazzini dh (0/4), Baro 1b (2/4), Baccelli r (0/5), Chacon 2b (2/5), Bonemei ed (1/4), Focchi (Pini ec 1/1) es (2/4), Gabrielli ec/es (2/5), Cifalinò 3b (1/3), Cortesi ss (1/3). Successione - New: 000 014 100 = 6 bv 12 e 1.: 002 000 000 = 2 bv 8 e 5 Lanciatori: Aiello (W) rl 7, bvc 7, bb 3, so 5, pgl 2; Sartini (r) rl 2, bvc 1, bb 0, so 3, pgl 0; Arcila (L) rl 5, bvc 7, bb 1, so 3, pgl 4; Smaniotto (r) rl 4, bvc 5, bb 1, so 3, pgl 1. Note: fuoricampo di Pestana (2p. al 3°); doppi di Chacon, Focchi, Canache e Salvagnin. Un monte ...

Serie C, Playoff, tanti pareggi e fattore campo rispettato. Ma la Juve NG travolge il Pescara - I risultati della seconda fase del primo turno dei playoff di Serie C, in una serata ricca di pareggi a parte Pescara contro Juve Next Gen: i risultati ...

Perugia – Rimini 0-0: diretta live e risultato in tempo reale - La partita Perugia - rimini di Sabato 11 maggio 2024 in diretta: formazioni e tabellino in tempo reale. Dove vedere in tv e streaming la gara valida per il secondo turno dei playoff di Serie C ...

Baseball serie A. New Rimini impegnato in trasferta. Doppia sfida contro Padova - New rimini affronta padova in trasferta con l'obiettivo di migliorare il bilancio di tre vittorie e altrettante sconfitte. Gli infortuni mettono a rischio la rotazione dei lanciatori, ma la squadra è ...