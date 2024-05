Sassuolo-Inter ha avuto Marchetti come arbitro della partita: questa la Moviola dell’incontro valido per la trentacinquesima giornata di Serie A 2023-2024 e finito 1-0. Di seguito la valutazione del fischietto della sezione di Ostia Lido, dei suoi ...

Bigica deve battere la Viola per rimanere nei playoff - Bigica deve battere la viola per rimanere nei playoff - La Primavera del sassuolo si arrende al Milan solo ai supplementari nella gara decisiva per lo scudetto. Il Milan vince 3-1, dimostrando superiorità ma il sassuolo si batte con orgoglio fino alla fine ...

TIRRENO, Viola, niente calcoli: l'Europa passa da domani - TIRRENO, viola, niente calcoli: l'Europa passa da domani - Il Monza domani e (ancor di più) il Napoli venerdì. La Fiorentina prima della finale di Atene ha nelle mani il proprio destino europeo anche per quanto riguarda il campionato e ...

Il Milan è giovane! Scudetto femminile primavera: battuto il Sassuolo in finale - Il Milan è giovane! Scudetto femminile primavera: battuto il sassuolo in finale - Il Milan primavera è campione d’Italia. C’è molto da dire su questa vittoria che impreziosisce una stagione rossonera non molto brillante in Serie A, con la ...