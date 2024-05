Bibbiano S Polo-Arcetana Spareggio per sognare

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di domenica 12 maggio 2024) Finalissime play-off (ore 16.30) per otto formazioni reggiane fra cui un sestetto sogna di prolungare la stagione. Dopo due settimane di stop dalla fine del campionato, per l’Eccellenza torna in scena la Correggese di mister Gallicchio che deve battere con qualsiasi punteggio le Terre di Castelli sul sintetico di Castelvetro, mentre i modenesi di Domizzi possono giocare per due risultati su tre grazie agli scontri diretti a favore. In palio il visto per il primo turno degli spareggi nazionali con gare di andata e ritorno dove è già planata la nobile decaduta Giulianova, argento del campionato abruzzese. Fari puntati sul Comunale di Sand’Enza per il super match/Sanche mette in palio il probabile salto in Eccellenza: la vincente accederà al terzo turno contro una delle trionfatrici ...