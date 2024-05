Becah volley - Bianchin Scampoli in finale nel Future di Pingtan! Caminati Krumins provano a imitarle a Madrid

(Di domenica 12 maggio 2024) Si sta delineando un week end molto positivo per il beachitaliano che ha piazzato una coppia, inneldie una coppia,, provenienti dalle qualificazioni, al loro primo torneo in coppia, in semineldi. Riparte da qui, dalla Cina, il cammino di Margheritae Claudiache avrà una fermata fondamentale nella Nations Cup dove l’Italia cercherà di centrale il difficile obiettivo di aggiungere una coppia a Menegatti/Gottardi nel contingente olimpico. Le azzurre hanno centrato una prestigiosae se la vedranno alle 13.30 contro le cinesi Bai/Wang che al ...

Gara 1 sabato 11 maggio contro il Gabicce Gradara in trasferta Senigallia , 10 Maggio 2024 – Via alla semifinale play-off di C per il Banco Marchigiano Subissati che sabato 11 maggio rende visita al Gabicce Gradara nell’andata della semifinale . Dopo ...

Tutto pronto per Brescia-Porto Viro , semifinale della Coppa Italia Serie A2 2024 di volley maschile . Gli uomini di Roberto Zambonardi, dopo aver superato in due match la finalista dei Playoff Siena (sconfitta poi da Grottazzolina, promossa nella ...

Operazione parco. Beach volley e nuovi alberi - Operazione parco. Beach volley e nuovi alberi - L'operazione parco a Geromina di Treviglio procede con nuove piante, campo da beach volley e educazione stradale. Costo di 200mila euro a carico del Comune, conclusione dei lavori entro fine giugno.

Volley maschile, Brescia vince e oggi gioca la finale per la Coppa Italia - volley maschile, Brescia vince e oggi gioca la finale per la Coppa Italia - Dopo aver battuto Porto Viro con una prestazione determinata che ha mostrato tutta la tenacia di un gruppo compatto, la Consoli è pronta per la sfida contro Ravenna.

Universo, ultima chance salvezza Florens allo sprint per i play off - Universo, ultima chance salvezza Florens allo sprint per i play off - Serie B1, pavesi al sicuro se battono Modena non in 5 set (e Sassuolo crolla) B2, vigevanesi agli spareggi promozione se fanno bottino pieno ad Albisola ...