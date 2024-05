BB14 - vittoria anche nel secondo turno Blu Orobica k - fuori a testa alta

BB14, vittoria anche nel secondo turno. Blu Orobica ko, fuori a testa alta - bb14, vittoria anche nel secondo turno. Blu Orobica ko, fuori a testa alta - BASKET. La bb14 vince in trasferta contro Pizzighettone 70-59 nella sfida dei quarti di finale dei playoff di serie B interregionale. Blu Orobica sconfitta anche nel ritorno dalla Sangiorgese (70-61).

Vince agevolmente la BB14 in casa. Sconfitta pesante per la Blu Orobica - Vince agevolmente la bb14 in casa. Sconfitta pesante per la Blu Orobica - BASKET. Simoncelli e compagni superano in casa Pizzighettone nei playoff di serie B interregionale. L’altro team cittadino torna a casa bastonato dalla Sangiorgese Legnano.

BB14, la società replica alle accuse dei giocatori: “Offesa ai dirigenti, prenderemo provvedimenti” - bb14, la società replica alle accuse dei giocatori: “Offesa ai dirigenti, prenderemo provvedimenti” - La dirigenza si dice "stupita e rammaricata" del comunicato della GIBA: "Stipendi in ritardo per non più di un mese e mezzo, siamo sempre andati incontro alle esigenze di tutti" ...