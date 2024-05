Batterie estraibili al posto delle colonnine di ricarica | per gli scooter sono già realtà - per le auto elettriche non ancora

(Di domenica 12 maggio 2024) E se ledinon fossero l’unica soluzione per rifornire le? C’è un’altra opzione che per i motorini è diventata ormai quasi una prassi e che presto potrebbe interessare anche i veicoli elettrici più grandi, come appunto lemobili o i van. Si tratta, che è possibile rimuovere dal veicolo e sostituire in una apposita stazione. In inglese questa soluzione si chiama battery-swap ed è molto diffusa in Cina. Il meccanismo è piuttosto semplice: anziché averediper lequasi esauste, è possibile sostituire il pacco batteria del proprio veicolo con un altro paccogià carico. Una soluzione che ...

L'articolo In fiamme l’azienda di colonnine di ricarica per auto elettriche proviene da Nicola Porro.

leader mondiale nel settore della produzione di colonnine per la ricarica di auto elettriche, la sede di Alpitronic di Bolzano ha preso fuoco questa mattina, mercoledì 8 maggio, intorno alle 9.15. L' azienda era stata fondata come start up nel 2009 ...

Un viaggio in auto elettrica dall'Italia alla Germania - Un viaggio in auto elettrica dall'Italia alla Germania - Wired ha viaggiato dalla Lombardia al Baden-Württemberg a bordo di un'auto elettrica. Il racconto di un tragitto di quasi 1.200 chilometri, i costi e le ricariche ...

Colonnine di ricarica, Italia in linea con target Ue, ma il 60% in 5 Regioni - colonnine di ricarica, Italia in linea con target Ue, ma il 60% in 5 Regioni - Italia oggi in linea con il Regolamento europeo sulla rete di ricarica, ma il 60% dei punti è concentrato in sole 5 regioni; e da qui al 2030 i punti di ricarica dovranno crescere di quasi sette volte ...

Google Maps semplifica la ricerca di colonnine per veicoli elettrici - Google Maps semplifica la ricerca di colonnine per veicoli elettrici - Google Maps introduce nuove funzionalità per rendere più agevole la ricerca di colonnine di ricarica per veicoli elettrici, migliorando così l'esperienza di navigazione degli utenti e promuovendo la m ...