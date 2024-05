‘Basta guerre’ - pacifisti fanno volare striscione in Galleria Vittorio Emanuele a Milano

(Di domenica 12 maggio 2024), 12 maggio 2024 – Passanti e turisti con gli occhi all'insù, verso l'Ottagono. Locon la scritta "Basta guerre" penzolava domenica mattina dalla volta della, sul lato di via Pellico, tenuto in aria da alcuni palloncini azzurri che si sono incastrati tra i sostegni di ferro della copertura esterna del Salotto. Rimosso dalla passerella Poco prima delle 10, loè stato rimosso dall'alto: un addetto del Comune ha raggiunto il punto dalla passerella che corre sopra lae ha bucato il palloncino più grande, facendo cadere il lungo pezzo di stoffa bianca con scritta rossa. Loè stato preso in consegna dagli agenti del Comando decentrato 1 della polizia locale, i primi a notarlo a ...

