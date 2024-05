Basket La Rimadesio regola Salerno e resta in B

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di domenica 12 maggio 2024) Obiettivo raggiunto. Con al posto della “i“ di “obiettivo“ un 1 che sta a significare che anche l’anno prossimo lagiocherà nel terzo campionato nazionale. È questo lo slogan scelto dalla società desiana per festeggiare la permanenza in Serie B. Il turno di playout controha avuto vita brevissima perché ai bluarancio sono state sufficienti tre gare (si gioca al meglio delle cinque) per conquistare la salvezza: le due al PalaFitLine e quella di venerdì sera in Campania dove la squadra di Gallazzi si è imposta 85-76 dando il via ai festeggiamenti. Gara condotta per ampi tratti dai brianzoli avanti già 9-0 dopo 1’ (break chiuso dalla tripla di Baldini), ma la Virtus Arechi torna in scia prima della sirena del 10’ (19-22). Nuovo tentativo di allungo ospite a metà secondo quarto (29-36), ma l’equilibrio non si schioda e ...