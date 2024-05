Basket Campionati universitari Il Cus Macerata al via

(Di domenica 12 maggio 2024) Sorteggiati i gironi e quindi gli accoppiamenti negli sport di squadra alle finali deinazionali(Cnu) che stanno per iniziare a Campobasso. Il Cusha festeggiato la storica qualificazione del team di pallacanestro maschile, un risultato davvero speciale perché mai si era verificato nel nuovo millennio. I cestisti allenati e selezionati da Nicolò Luciani (in sostanza è il gruppo che sta disputando i playoff nel campionato di Divisione regionale2) sono stati inseriti nel girone C. Negli impianti La Molisana Arena e Palavazzieri, a partire dal 21 maggio dovranno vedersela contro il temutissimo Bologna (fatale alle ragazze della pallavolo) e gli ostici Trieste e Verona. La formazione maceratese ha guadagnato il pass superando nettamente nei confronti di andata e ritorno il Perugia. an. sc.

