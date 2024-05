Baseball | Parma - San Marino e Bologna vincono le rispettive serie nel sabato di Serie A

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di domenica 12 maggio 2024) Regna l’equilibrio nel raggruppamento A valido per laA 2024 di. Al momento infatti, Sane Fortitudoviaggiano con sette vittorie e due sconfitte, garantendo come sempre un grande spettacolo.clima nello specifico si è imposta nellacontro Macerata: dopo aver vinto ieri gara-1 gli emiliani hanno infatti trionfato anche in gara-2 per 3-9, salvo poi perdere non senza sorprese gara-3 per 4-0. Percorso simile a quello di Sanche, a seguito del K.O contro la BSC Grosseto per 10-5, è riuscita a passare in gara-3 di misura, chiudendo i conti sul 3-4. Percorso netto invece per, abile a vincere i due match in programma per 5-3 e 4-2. Nel gruppo B la ...