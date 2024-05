Barella-Frattesi la super coppia dell’Inter e dell’Italia | novità! ? CdS

Leggi tutta la notizia su inter-news

(Di domenica 12 maggio 2024)oro. A Frosinone i due hanno giocato insieme a centrocampo con Asllani. Inzaghi e Spalletti gongolano. CHE BELLI ? Nicolòe Davideper la prima volta a Frosinone hanno giocato insieme contemporaneamente con la magliadal 1?. Una provalativa di entrambi, con il vice capitano nerazzurro a sprintare e guidare il centrocampo interista e col jolly romano a segnare e ad inserirsi come solo lui sa fare. Insomma, una: oro luccicante per Simone Inzaghi alla guida dei campioni d’Italia e per il CT Luciano Spalletti, che tra un mese si li potrà godere all’Europeo in Germania. L’Inter se li gode per il futuro, con un centrocampo destinato a ...