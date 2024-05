Banda di ladri in azione nelle vie dello shopping di Milano - nel mirino negozi e turisti | quattro arresti

(Di domenica 12 maggio 2024), 12 maggio 2024 – Nelle vie, in particolare corso Buenos Aires e via Paolo Sarpi:persone sono state arrestate dalla Polizia di Stato acon l’accusa di agire insieme per borseggiare. Gli agenti della 6/a sezione della Squadra Mobile milanese, durante un servizio per il contrasto ai reati predatori dispostimaggiori arterie cittadine, hanno fermato i– un cileno di 41 anni e tre cittadini romeni di 19, 21 e 23 anni – mentre erano “al lavoro”, venerdì pomeriggio. Poco prima di essere bloccati, avevano commesso un furto in uno e una serie di borseggi tra i tavolini di alcuni locali pubblici.

Milano , 27 apr. (Adnkronos) - sport , arte, cultura e shopping per chi trascorrerà a Milano i giorni del weekend fino al primo maggio . Numerose le attività in programma in città per giovani e meno giovani, senza dimenticare bimbi e famiglie. Si ...

Numerose le attività in programma in città per giovani e meno giovani, senza dimenticare bimbi e famiglie Sport , arte, cultura e shopping per chi trascorre rà a Milano i giorni del weekend fino al primo maggio . Numerose le attività in programma in ...

Milano , 11 maggio 2024 – Anche Milano si prepara per la Festa della Mamma , che quest’anno cade domani, domenica 12 maggio. Per l’occasione, sarà possibile partecipare a diversi eventi in programma. Ecco qualche suggerimento. La StraWoman ...

