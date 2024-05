(Di domenica 12 maggio 2024) Per lavori di manutenzione agli impianti di illuminazione L'articolo proviene daPost.

Firenze , 7 maggio 2024 – Mattina di pesanti disagi per chi viaggia. Nella notte un camion è rimasto coinvolto in un incidente e ha preso fuoco, disperdendo il proprio carico al km 311, tra Firenze Sud e Incisa Reggello. Fortunatamente, come ...

coda di 10 km per un incidente sull'autostrada A1 Milano-Napoli, nel tratto compreso tra Firenze Sud e Incisa . Il traffico causato dall'incendio di un tir nella notte

I Vigili del fuoco del comando di Firenze sono intervenuti stamotte, 7 maggio 2024, alla 1:20 nel comune di Rignano sull’Arno, nel tratto Autostrada le A1 sulla corsia direzione Sud al km 311 tra Firenze Sud e Incisa , per un incendio di un ...

Autostrada A1: chiusura notturna della stazione di Firenze sud e dell’allacciamento con la Direttissima - autostrada A1: chiusura notturna della stazione di firenze sud e dell’allacciamento con la Direttissima - ROMA – Sull’autostrada A1 Milano-Napoli, per consentire lavori di ripristino dei pali luce, dalle 00:00 alle 6:00 di mercoledì 15 maggio 2024, sarà chiusa la stazione di firenze sud, in entrata e in ...

Tangenziale, un vuoto da colmare - Tangenziale, un vuoto da colmare - Le hanno chiamate e le chiamano in tutti i i modi: tangenziali, assi attrezzati, circonvallazioni, raccordi anulari. Ma qui, a firenze, il problema non si è posto, perché per dare il nome a una cosa b ...

Autostrade A1 e A11: chiusure notturne delle stazioni di Incisa Reggello e Prato ovest - Autostrade A1 e A11: chiusure notturne delle stazioni di Incisa Reggello e Prato ovest - ROMA – Sull’autostrada A1 Milano-Napoli, per consentire lavori di manutenzione dei pali luce, dalle 00:00 alle 6:00 di martedì 14 maggio 2024, sarà chiusa la stazione di Incisa Reggello, in entrata e ...