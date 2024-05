Savona, sta per partorire in autostrada: scortata dalla polizia in ospedale - Savona, sta per partorire in autostrada: scortata dalla polizia in ospedale - Arrivati in pochi minuti a destinazione la neo mamma veniva affidata alle cure del personale medico e pochi minuti dopo il ricovero nasceva la piccola Greta ...

Sacile. Prigionieri in casa per il parcheggio selvaggio: ora un buco sulla strada peggiora la situazione - Sacile. Prigionieri in casa per il parcheggio selvaggio: ora un buco sulla strada peggiora la situazione - SACILE (PORDENONE) - Ostaggi in casa propria. È questa la sensazione provata da Gabriella, sacilese residente in un tratto di via Liguria dove un continuo viavai di auto porta molti ...

Auto esce di strada, si schianta e viene avvolta dalle fiamme: tragedia sfiorata - auto esce di strada, si schianta e viene avvolta dalle fiamme: tragedia sfiorata - Paura sulla strada provinciale 74 che collega Trinità d'Agultu e Aggius, nel nord della Sardegna. Sabato sera, intorno alle 20.30, un'auto su cui viaggiavano due persone è uscita di strada, per motivi ...