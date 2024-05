Auto cinesi - Trump vuole i dazi | Ho fatto così anche con Francia e Italia

(Di domenica 12 maggio 2024) Al comizio di Wilwood The Donald spara a zero su Biden ma converge con lo sfidante sulla politica di disincentivo per l’motive cinese

Donald Trump promette dazi sull’importazione di auto cinesi negli Stati Uniti. “L’Europa è inondata di auto cinesi . Non permetterò che questo accada nel nostro Paese”, ha annunciato The Donald nel corso di un comizio di fuoco a Wildwood, nel New ...

