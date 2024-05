Auto - arriva l’annuncio | quasi 1 mld incentivi disponibili a fine maggio

Il Governo, all’interno del Dl Coesione, ha esteso il finanziamento a fondo perduto per i giovani under 35, offrendo loro un sostegno finanziario compreso tra 30mila e 50mila euro per avviare un’impresa . È il programma “ Autoimpiego Centro-Nord ...

Roma, 10 maggio 2024 – Contro alla rovescia per gli incentivi auto . Gli italiani dovranno attendere ancora qualche giorno perché siano effettivamente disponibili i fondi per comprare auto nuove (e non solo) meno inquinanti. Ad annunciare che il ...

L'acquisto di un'auto nuova può rappresentare un ostacolo per le famiglie italiane, a causa dei costi elevati dei veicoli e delle spese in continuo aumento. Tuttavia, non bisogna rinunciare a priori a ...

Il prezzo di questa vettura al netto di incentivi dovrebbe essere di circa 23 mila euro. Oltre a questa versione in un secondo momento dovrebbe arrivare anche un'altra elettrica al 100 per cento ...

In occasione della presentazione milanese del Rapporto Aniasa 2024, come d'abitudine incentrato sullo stato di salute del comparto del noleggio, la società di consulenza Bain ...