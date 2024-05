Aurora boreale diffusa - anche in Italia cieli viola Ma reti elettriche in tilt

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di domenica 12 maggio 2024) "globale", la prima in decenni. Dal Nord Europa all’centrale (tra Emilia Romagna, Marche e Umbria), dagli Stati Uniti alla Tasmania, una spettacolaree australe è stata ammirata a latitudini inconsuete in tutto il pianeta, colpito da una tempesta solare di un’intensità inedita da almeno un ventennio. E che continuerà a imperversare durante il fine settimana. Ma non solo splendide aurore che hanno colorato idi tutto il mondo, la tempesta geomagnetica estrema che l’altro ieri si è abbattuta sulla Terra e che sta proseguendo ancora sta provocando, infatti, problemi allee ha reso inutilizzabili per ore i segnali per la navigazione satellitare, rende noto la Noaa, l’agenzia degli Stati Uniti per l’atmosfera e gli oceani. ...