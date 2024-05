Aurelio cacciali tutti - Anguissa il più fischiato Repubblica

(Di domenica 12 maggio 2024) “”,il più. Lo scrive l’edizione napoletana dicon Pasquale Tina. Squadra svuotata e senza la capacità di reagire. “”, ruggiscono gli ultras. Ed ancora: “Via da Napoli”. E per finire: ” Giocate senza maglia”. Fischi sonori, in particolari per Frank Zambo, forse l’emblema di un gruppo irriconoscibile. Lo scudetto conquistato dodici mesi fa sembra lontanissimo. Al triplice fischio testa bassa e nessuna voglia di commentare.De Laurentiis è deluso in tribuna, l’allenatore Francesco Calzona e i giocatori gli chiedono di evitare i microfoni dopo una prestazione così orribile. Il Napoli è sprofondato in un vero e ...

