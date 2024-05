Atletica - Tortu al Roma Sprint Festival del 18 maggio | gareggerà nei suoi 200 metri

(Di domenica 12 maggio 2024)– Ci sarà anche la stella di Filippoa brillare allo Stadio dei Marmi, al Foro Italico di. L’Azzurro, velocista dei 100, 200 e 4×100 tricolore, parteciperà alin programma il prossimo 18. Dopo i Mondiali di Staffette, partecipati alle Bahamas,è pronto scendere di nuovo in pista e nei 200. La strada porta fino agli Europei die poi fino alle Olimpiadi di Parigi. Ha svolto un lungo periodo di allenamento in Florida, dove ha partecipato a due gare e nei 100. Ha fatto il tempo di 10.15 a Gainesville (leggi qui) e poi 10.11 ventoso/10.20 regolare a Clermont (leggi qui). Foto Colombo/Fidal ilfaroonline.it è su ...

Il 18 maggio al via la 4^ edizione. In gara anche Ali, Dosso e Re. Roma - Il 18 maggio Roma sarà la capitale italiana della velocità. Sulla pista dello Stadio dei Marmi-Pietro Mennea, riportata a nuovo in vista dell'appuntamento continentale del ...

