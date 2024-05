Atalanta-Roma domenica 12 maggio 2024 ore 20 | 45 | formazioni - quot - pronostici Spareggio per il quinto pos -o, out Dybala

È bastata una vittoria, un 6-1 contro un Sassuolo in evidenti difficoltà per cambiare la narrazione della squadra di Calzona e le aspettative. I tre gol di Osimhen e due di Kvara hanno riacceso gli entusiasmi non solo del presidente De Laurentiis e ...

Mose, la ricerca: “Doveva durare un secolo ma tra 40 anni potrebbe essere già vecchio. C’è il climate change, bisogna rivedere le strategie” - Mose, la ricerca: “Doveva durare un secolo ma tra 40 anni potrebbe essere già vecchio. C’è il climate change, bisogna rivedere le strategie” - Il Mose funziona, ma fino a quando potrà farlo La durata di vita delle dighe mobili alle bocche di porto di Venezia, che formano il sistema di difesa dalle acque alte, era stata stimata in un secolo.

L'orizzonte degli eventi ed il Quinto Elemento nella difficile scelta Ducati - L'orizzonte degli eventi ed il quinto Elemento nella difficile scelta Ducati - Il tempo si è fermato per Domenicali e Dall'Igna, fermi al bordo di un buco nero supermassiccio: la decisione sul pilota che affiancherà Bagnaia nel team Lenovo nel 2025. A decidere saranno i dati, ma ...

Pallanuoto, impresa Quinto: è in Europa - Pallanuoto, impresa quinto: è in Europa - Contro il Telimar è stata ancora una volta una partita combattuta, che l’Iren Genova quinto ha però interpretato nel modo migliore: sempre in vantaggio, spesso di diverse lunghezze, i biancorossi non ...