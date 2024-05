Atalanta - contro la Roma la prima delle tre finali | vincere per vedere la Champions più vicina

(Di domenica 12 maggio 2024) Bergamo. Non è ufficialmente una finale, come lo saranno le due che l’affronteràla Juventus il 15 maggio con in palio la Coppa Italia eil Bayer Leverkusen il 22 maggio per dare l’assalto all’Europa League, ma è come se lo fossse. Perchèlaè un quasi dentro-o-fuori dallaLeague, è una di quelle sfide che arrivano nel momento della stagione in cui l’umore può cambiare a seconda del risultato, così come la classifica, non seconda in ordine di importanza. Anzi. Al Gewiss Stadium (20.45 calcio d’inizio) i nerazzurri hanno qualcosa di molto vicino ad un match point, ma allo stesso tempo in caso di sconfitta rischiano di fare un deciso passo indietro. Tutto può ancora succedere, sia per la Dea che per i giallorossi: certo, il cuscinetto della ...

Francesco Benigno è durato poco all’ Isola dei Famosi : come sappiamo, il naufrago è stato cacciato senza se e senza ma dagli autori del programma. Da giorni, poi, non fa che prendersela con Vladimir Luxuria . Ma perché? La squalifica totalmente ...

Ascolti tv giovedì 9 maggio 2024, serata all’insegna del grande calcio – squadre italiane grandi protagoniste in Europa League – ma anche della fiction , con la seconda puntata di Viola come il mare su Canale 5. calcio contro fiction dunque e ...

Le parole di Francesco Pisano , ex calciatore e attuale allenatore del Cagliari Under 18, sulla sfida dei rossoblù contro il Milan Francesco Pisano , ex calciatore e attuale allenatore del Cagliari Under 18, ha parlato a Radiolina della sfida dei ...

Contro la solitudine e le malattie. Partono le camminate di gruppo - contro la solitudine e le malattie. Partono le camminate di gruppo - A Busto Arsizio, l'iniziativa dei "Gruppi in cammino" promuove i benefici del camminare insieme all'aria aperta. Evento con esperti e supporto dell'Amministrazione comunale. Per informazioni e iscrizi ...

Moto contro auto: grave una coppia - Moto contro auto: grave una coppia - Coppia coinvolta in incidente a Corsico, non in pericolo di vita. Moto e auto si scontrano su via Vigevanese. Motociclista ferito gravemente, soccorso in codice rosso. Indagini in corso sulla dinamica ...