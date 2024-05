Ascolti tv - Eurovision song contest contro I Cassamortari | Chi ha vinto?

Leggi tutta la notizia su ilcorrieredellacitta

(Di domenica 12 maggio 2024) Ieri sera ha preso il via un altro fine settimana da trascorrere in relax con familiari e amici, magari anche davanti a un bel programma televisivo. Sul piccolo schermo è proseguita come sempre la sfida tra la Rai e Mediaset. A sfidarsi, in particolare, Rai 1 con, mentre su Canale 5 è andato in onda il film I. Vediamo com’è andata. Isu Canale 5 – ilcorrieredellacitta.comUn’altra serata trascorsa davanti alla tv tra programmi di intrattenimento, film, serie tv e il grande calcio. Come di consueto, anche ieri, la scelta è stata varia tra coloro che sono rimasti a casa e si sono rilassati davanti alla tv. Si è rinnovato il quotidiano confronto a suon di programmi tv mandati in onda dalle varie reti televisive. In particolare la scena se l’è presa Rai 1, ...