Ascolti tv 11 maggio 2024 | ESC record - La Ruota della Fortuna tallona Liorni

(Di domenica 12 maggio 2024) Glitv di ieri sabato 11hanno registrato per la finale di Eurovision Song Contestsu Rai1 (QUI classifica completa) 5.341.000 spettatori, 35.9% di share, superando la finale del 2023 vinta dalla Svezia, seguita da 4.960.000 telespettatori con uno share del 34%. Naturalmente non possiamo paragonare i dati con ESC 2022 realizzato in Italia: in quell'anno la finale ottenne ilassoluto con 6.590.000 telespettatori e con uno share del 41.9%. Di seguito glitv di ieri sera degli altri canali: Rai2 FBI e FBI International Rai3 Sapiens Un Solo Pianeta Rete 4 Il Piccolo Lord Canale 5 I Cassamortari Italia 1 Shrek La7 In Altre Parole Tv8 Alessandro Borghese 4 Ristoranti NOVE Accordi & Disaccorditv ieri access prime ...