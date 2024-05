Arriva la lycra bio-based | l’accordo tra Dairen e Qore

The Lycra Company: accordo con Dairen e Qore per una Lycra bio-based - The Lycra Company: accordo con dairen e Qore per una Lycra bio-based - Lo specialista in fibre tessili perfeziona un deal con dairen Chemical Corporation per trasformare l’1,4 butandiolo all’avanguardia Qira in PTMEG a basso impatto, ingrediente chiave per produrre elast ...