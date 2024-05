Arresto Toti - Nordio | Deve dimostrare l' innocenza? Una bestemmi - l' accusa deve dimostrare la sua colpevolezza

Nordio - bestemmia dire che Toti debba dimostrare sua innocenza "Mi sono già espresso sul caso Toti, non tanto come ministro ma come magistrato. Occorre avere sempre cautela e rispetto, attenderemo i risultati di un'eventuale impugnazione. Mi ha colpito che qualcuno si attende che sia l'indagato a dimostrare la ...

Inchiesta di Genova : Toti si avvale della facoltà di non rispondere”. Nordio : “E’ l’accusa a dover dimostrare la colpevolezza dell’indagato” Come ieri Paolo Emilio Signorini, anche il presidente della Regione Liguria, Giovanni Toti, si è valso della facoltà di non rispondere davanti al gip Paola Faggioni, dopo l'arresto per corruzione. Toti e' rimasto in tribunale mezz'ora L'articolo ...