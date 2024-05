Arresto Toti - il governatore è accusato anche di falso nell' affaire delle discariche di Colucci

(Di domenica 12 maggio 2024) C’èl’accusa ditra i reati contestati a Giovanni’inchiesta che ha terremotato la Regione Liguria, portando ilagli arresti domiciliari. L’ipotesi è legata alla gestionein provincia di Savona, una vicenda per la quale è indagato per corruzione l’im

L' Inchiesta che ha scosso la Regione Liguria ha portato al domiciliari il governatore , accusato di gestione discutibile delle discariche in provincia di Savona . L'indagine coinvolge Pietro Colucci, imprenditore campano, indagato per corruzione. Si ...

Il presidente della Liguria, Giovanni Toti , si dimette oppure no? Pagare moneta, vedere cammello. Lui non è assolutamente intenzionato a lasciare. Nella sua casa delle vacanze ad Ameglia, un paradiso a un passo da Lerici, estremo Levante, dove è ...

Kiev: 'Mosca sta attaccando su tutta la linea del fronte' - Kiev: 'Mosca sta attaccando su tutta la linea del fronte' - Nelle ultime 24 ore, l'esercito del Cremlino ha attaccato l'Ucraina su tutta la linea del fronte.

Caso Toti, nuove accuse al governatore: è indagato anche per falso - Caso toti, nuove accuse al governatore: è indagato anche per falso - Gli addebiti per il voto di scambio. Saltato l’interrogatorio di Aldo Spinelli per un problema di notifica al legale: show in tribunale. Il capo di gabinetto ...

Crosetto amareggiato: “Clima pesante, chi scarica Toti mi fa ribrezzo, anche a destra. Magistratura politicizzata” - Crosetto amareggiato: “Clima pesante, chi scarica toti mi fa ribrezzo, anche a destra. Magistratura politicizzata” - Il ministro Crosetto ha parlato del clima che percepisce in Italia, tra le inchieste e il ruolo della magistratura.