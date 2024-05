(Di domenica 12 maggio 2024)è in ricorsa sull’Intelligenza Artificiale, ma starebbe per annunciare un accordo clamoroso: quello con, per utilizzare sull’iPhone la sua IA, quella di. L’indiscrezione arriva dall’agenzia Bloomberg che cita fonti vicine alla società. Una mossa per recuperare di slancio il gap dell’ultimo anno e mezzo, ovvero il periodo in cui proprioè diventato sinonimo di “IA a disposizione tutti“. Cupertino avrebbe aperto trattative anche con Google per il chatbot Gemini, ma senza concretizzarlo, almeno finora. Nessuna conferma, nessuna smentita: i portavoce die Google hanno rifiutato di commentare le indiscrezioni. Potrebbe essere un passaggio cruciale: tra i produttori,ha la quota principale del mercato del telefonini di ...

Il motore di ricerca con ChatGPT è pronto per essere svelato e sfidare Google sul suo campo di battaglia. Il momento sembra ormai imminente, perché il 9 maggio dovrebbe essere la data dell'annuncio di search. ChatGPT .com, il dominio con cui OpenAI ...

ChatGPT potrebbe sbarcare a breve sull'iPhone . Apple è infatti vicina a un accordo con OpenAI per l'uso della sua tecnologia su iOS 18, la prossima generazione del sistema operativo dell’iPhone. Un annuncio ufficiale non è atteso comunque prima di ...

Apple verso l’accordo con OpenAI. ChatGpt entra nel prossimo iOS - Apple verso l’accordo con openai. chatgpt entra nel prossimo iOS - Apple è in ricorsa sull’Intelligenza Artificiale, ma starebbe per annunciare un accordo clamoroso: quello con openai, per utilizzare sull’iPhone la sua IA, quella di chatgpt. L’indiscrezione arriva da ...

Apple, accordo vicino con OpenAi: intelligenza artificiale nei nuovi iPhone - Apple, accordo vicino con openai: intelligenza artificiale nei nuovi iPhone - L’intelligenza artificiale di chatgpt sta per approdare nel nuovo sistema operativo degli iPhone di ultimissima generazione. E così scrivere un testo - da una semplice ...

ChatGPT di OpenAI: Un rivale per Google nel campo dei motori di ricerca - chatgpt di openai: Un rivale per Google nel campo dei motori di ricerca - openai, l'organizzazione di ricerca in intelligenza artificiale, è pronta a rivoluzionare il mondo delle intelligenze artificiali. I rumor di nuovi prodotti in arrivo continuano a rimbalzare su intern ...