Appello al voto europeo dei Presidenti di Italia - Germania e Austria

(Di domenica 12 maggio 2024)congiunto aldeia salvaguardia del pluralismo, dei diritti umani e dello Stato di diritto. Ilgenere sempre divisioni; per il 2024 ha generato anche uncongiunto aldi tre Capi di Stato: Sergio Mattarella (), Frank-Walter Steinmeier (), Alexander Van der Bellen (). Un testo in cui si conta tantissime molte la parola “democrazia” e “valori democratici” da salvaguardare. Invitano alperché sono “sfidati se non apertamente minacciati i valori del pluralismo, dei diritti umani e dello stato di diritto, i nostri valori”. I trespiegano che “una volta raggiunta, la ...

Cronache Cittadine COLLEFERRO – In vista delle elezioni europee dell’8 e 9 Giugno, ed in occasione della Festa dell’Europa che ricade il L'articolo Colleferro. La “Piazza Bianca” dedicata a Willy s’illumina di blu per accrescere la consapevolezza ...

Elezioni amministrative 2024, 423 Comuni al voto in Veneto e Friuli Venezia Giulia: ecco i candidati e le liste - Elezioni amministrative 2024, 423 Comuni al voto in Veneto e Friuli Venezia Giulia: ecco i candidati e le liste - Elezioni amministrative 2024, squadre schierate, tutto è pronto per la chiamata alle urne in Veneto per il rinnovo dei sindaci e delle giunte comunali. Ieri, 11 maggio, la scadenza del ...

Elezioni, nomi, liste/ Ricostruire in trenta giorni il senso di un voto - Elezioni, nomi, liste/ Ricostruire in trenta giorni il senso di un voto - Un mese di campagna elettorale e poi le urne, sabato 8 e domenica 9 giugno: calendario cambiato per la concomitanza con le elezioni per il rinnovo del Parlamento europeo ... e questo voto – col ...

Nicola Zingaretti e il sogno europeo - Nicola Zingaretti e il sogno europeo - Il Coordinamento dei Circoli del Partito Democratico del litorale Roma-Nord ieri si è riunito in Bracciano per avviare con Nicola Zingaretti la campagna elettorale per le elezioni europee che si terra ...