Anno d’oro per la Juve Stabia - la formazione giovanile è in finale del Primavera 3

(Di domenica 12 maggio 2024) Tempo di lettura: 3 minutiE’ una stagioneper la. E questo discorso non riguarda solo la prima squadra, fresca di promozione in Serie B, ma anche il settoreche sta ottenendo grandi risultati dal punto di vista degli obiettivi da centrare e della programmazione. Le piccole vespe, infatti, hottenuto la qualificazione alladel campionato di3, eliminando in successione la Vis Pesaro ai quarti e la Virtus Francavilla in semi. Un percorso con tante piccole soddisfazioni messe insieme. Il miglior attacco del girone, la presenza con gol di Aprea e Faccetti con la prima squadra nelle gare di Coppa Italia di Serie C, Saviano capocniere del girone. Una rosa tutta di proprietà della ...

Wojciech Szczesny , portiere della Juventus , è stato intervistato da Foot Truck. L’estremo difensore bianconero spende ottime parole per uno dei suoi compagni più giovani: “Ho scommesso con qualcuno che Kenan Yildiz sarebbe stato nominato per il ...

La Juve con la sua Next Gen ha in casa una vera e propria miniera d’oro che potrebbe tornare molto utile anche sul mercato La Juve con la sua Next Gen ha in casa una vera e propria miniera d’oro che potrebbe tornare molto utile anche sul mercato . ...

Tempo di lettura: 3 minutiE’ una stagione d’oro per la Juve Stabia . E questo discorso non riguarda solo la prima squadra, fresca di promozione in Serie B, ma anche il settore giovanile che sta ottenendo grandi risultati dal punto di vista degli ...

Juve, la Next Gen è una miniera d'oro sul mercato: i dettagli - La Juve con la sua Next Gen ha in casa una vera e propria miniera d'oro che potrebbe tornare molto utile anche sul mercato La Juve con la sua Next Gen ha in casa una vera e propria miniera d'oro che potrebbe tornare molto utile anche sul mercato. Ci sono quattro ...

Maldini allo scoperto su divorzio col Milan, Berlusconi, Sacchi e quel Pallone d'oro mai vinto - ... la prima da capitano arrivò a Manchester con la Juve e era ... Rimpianti per non aver vinto il Pallone d'oro No, non ho mai vinto ...