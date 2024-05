Angelina Mango canta Imagine in sala stampa a Malmo

(Di domenica 12 maggio 2024), nell'atmosfera vibrante dellainternazionale di Eurovision a Malmö, ha offerto una performance straordinaria eseguendo "" di John Lennon. Con una semplice chitarra come unico accompagnamento, ha trasportato il pubblico in un viaggio emotivo attraverso le note familiari di questa iconica canzone.Prima di iniziare la sua esibizione,ha condiviso con il pubblico il suo sentimento di gratitudine e di condivisione. "Sono qui perché ci tenevo a poter dire il mio pensiero, a modo mio e con le mie parole", ha dichiarato con determinazione. "Quando sono arrivata qui, ho visto artisti come me, che vivono di musica e parlano con la loro musica, e che condividono lo stesso sogno". Con il palco di Eurovision come cornice per la sua esibizione, ...

Angelina Mango , nella sala stampa internazionale di Eurovision Song Contest a Malmö, ha canta to a sorpresa 'Imagine' di John Lennon e ha voluto condividere un messaggio, parlando in inglese, alla vigilia della finale del concorso in Svezia in cui ...

Eurovision, vince Nemo (Svizzera). Angelina Mango show (video), ma in classifica... - Eurovision, vince Nemo (Svizzera). Angelina mango show (video), ma in classifica... - Eurovision 2024: fischi per cantante Israele anche in finale. Angelina mango infiamma il palco. Proteste contro Israele: Greta Thunberg arrestata ...

Eurovision 2024, trionfa la Svizzera con Nemo: settima Angelina Mango, contestato Israele - Eurovision 2024, trionfa la Svizzera con Nemo: settima Angelina mango, contestato Israele - Proteste dentro e fuori la Malmo Arena per la presenza della cantante israeliana Angelina mango, quarta per le giurie con 164 punti ... è stata pesantemente fischiata dal pubblico in sala, come già ...

Eurovision 2024, l’esibizione di Angelina Mango in finale: video - Eurovision 2024, l’esibizione di Angelina mango in finale: video - È in corso la finale dell' Eurovision Song Contest 2024, alla Malmo Arena: Angelina mango è arrivata sul palco. La cantante si è esibita per quindicesima, cantantndo “La Noia”, con cui ha vinto Sanrem ...