Andrea Costa - eliminazione fra gli applausi Di Paolantonio | Orgoglioso dei miei ragazzi

(Di domenica 12 maggio 2024) Ottavo posto in classifica e un’onorevole uscita di scena dai playoff contro la Pielle Livorno, corazzata del girone A del campionato di serie B Nazionale, maturata nella sera di venerdì con il punteggio finale di 70-78 al PalaRuggi. Si chiude così l’annata 2023/2024 dell’, scopertasi giornata dopo giornata tra le protagoniste di un torneo di serie B in cui era partita con l’obiettivo di strappare una salvezza anche tirata per i capelli. Non è stato così, merito di chi come coach Emanuele Diha sempre creduto nella bontà del gruppo da lui plasmato. "Sono ritornato a Imola per ragioni extra cestistiche e ho vissuto una stagione che resterà indimenticabile – commenta a caldo il coach biancorosso dopo l’3-0 con Livorno –. Sonoper quello che abbiamo ...