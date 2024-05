Ancona Una serie C che somiglia a una B2

(Di domenica 12 maggio 2024) Inutile girarci attorno: anche il prossimo sarà un girone B travestito daC. Vero che ancora mancano tre mesi abbondanti, ma la fresca retrocessione dell’Ascoli ha già delineato quello che potenzialmente potrebbe essere il raggruppamento nel quale si ritroverà l’l’anno prossimo. Partiamo proprio dall’ultimo evento: con la discesa dei bianconeri in terzadopo nove anni ininterrotti di cadetteria, le Marche ritroveranno il derby regionale per antonomasia, la madre di tutte le sfide. Un confronto che manca da ben nove stagioni appunto, quando entrambe le formazioni disputavano il campionato diC 2014-2015: alla guida dei dorici c’era Giovanni Cornacchini, mentre sulla panchina bianconera sedeva Mario Petrone. Il torneo venne vinto proprio dall’Ascoli, che festeggiò quindi la promozione in ...

Davanti a circa 6000 spettatori la squadra di Boscaglia centra la salvezza senza passare dai play-out, per via del +11 sui canarini di Fermo ANCONA, 28 aprile 2024 – Il più dolce dei pareggi contro la Lucchese (0-0) decreta la permanenza in Serie ...

L’ultima giornata ha emesso i suoi verdetti. Dorici in salvo, mentre la Fermana retrocede direttamente. Vis, col fattore campo a favore, ai play-out con la Recanatese VALLESINA 29 aprile 2024 – C’era molta attesa per questa ultima giornata di ...

La squadra di Battistini rimonta i laziali dopo la sconfitta per 4-3 dell’andata: ora i cussini sfideranno il Grifoni per continuare il sogno Serie A2 Ancona , 30 aprile 2024 – Missione compiuta per il Cus Ancona . I dorici, infatti, hanno vinto 7-4 ...

Recanatese-Vis Pesaro atto primo per rimanere tra i professionisti: calcio d'inizio alle 18. Gli aggiornamenti in diretta - Recanatese-Vis Pesaro atto primo per rimanere tra i professionisti: calcio d'inizio alle 18. Gli aggiornamenti in diretta - RECANATI - Due giorni della verità. Quello di oggi è il primo. Doppio derby tra Recanatese e Vis Pesaro per sapere e per capire chi la prossima stagione sarà ancora tra ...

La Primavera dell'Ancona continua a sognare: i baby dorici in finale playoff contro il Catania. E arrivano dei complimenti speciali - La Primavera dell'ancona continua a sognare: i baby dorici in finale playoff contro il Catania. E arrivano dei complimenti speciali - ancona Più di un centinaio di spettatori, tra familiari e amici dei giocatori, tifosi biancorossi e semplici curiosi, ha assistito alla sfida di ritorno della semifinale playoff di Primavera ...

