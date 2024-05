Anche il ct Spalletti incorona Thiago | | Fa il gioco migliore

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di domenica 12 maggio 2024)il ct azzurro Luciano, ancora prima che i rossoblù battessero il ’suo’ Napoli, avevato il Bologna per la qualità del calcio proposto in questa stagione: "Una delle squadre che esprime il miglior calcio è il Bologna. Che gioca un calcio in cui tutti sanno fare un po’ tutto e si crea quella disponibilità ad essere più belli e di conseguenza a piacere di più a tutti quelli che amano questo sport".ha parlato al World Meeting on Human Fraternity al Salone d’Onore del Coni, esaltando la squadra diMotta e in generale lo stado calcio italiano: "siamo in quasi tutte le finali europee, ormai siamo arrivati lì, è quello il nostro livello di forza". A livello personale,ha parlatodi alcuni momenti delicati nei ...